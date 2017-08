US OPEN: Kužmová nastúpi v 1. kole dvojhry proti Venus Williamsovej

Na snímke Slovenka Viktória Kužmová. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 26. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open stretne s nasadenou deviatkou Američankou Venus Williamsovou. Bývalá svetová jednotka je dvojnásobná newyorská singlová šampiónka z rokov 2000 a 2001.Kužmová zažije grandslamovú premiéru medzi ženami. Pre zverenku trénera Jána Sabovčíka bol US Open v juniorskej kategórii najúspešnejším podujatím veľkej štvorky. Vlani postúpila do finále dvojhry a pred dvomi rokmi sa vo Flushing Meadows tešila z titulu v juniorskej štvorhre.