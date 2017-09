US OPEN: Nadal postúpil do štvrťfinále mužskej dvojhry

Na snímke španielsky tenista Rafael Nadal v zápase osemfinále grandslamového turnaja US Open v New Yorku s Ukrajincom Alexandrom Dolgopolovom 4. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - osemfinále:

Rafael Nadal (1-Šp.) - Alexander Dolgopolov (Ukr.) 6:2, 6:4, 6:1

New York 4. septembra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa prebojoval do štvrťfinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Najvyššie nasadený hráč si v pondelňajšom zápase osemfinále bez väčších problémov poradil s nenasadeným ukrajinským súperom Alexandrom Dolgopolovom v troch setoch 6:2, 6:4 a 6:1.Nadal sa prebojoval medzi najlepšiu osmičku vo Flushing Meadows prvýkrát od roku 2013, keď získal svoj druhý titul na US Open. V pondelok zobral svojmu súperovi šesťkrát podanie a na postup mu stačila jedna hodina a 41 minút. Vo štvrťfinále sa stretne s lepším z dvojice David Goffin a Andrej Rublev.