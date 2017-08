US OPEN: Najvyššie nasadený Nadal postúpil do 2. kola dvojhry

Muži - dvojhra - 1. kolo:



Rafael Nadal (1-Šp.) - Dušan Lajovič (Srb.) 7:6 (6), 6:2, 6:2

New York 30. augusta (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa prebojoval do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V prvom kole si ako nasadená jednotka poradil so Srbom Dušanom Lajovičom 7:6 (6), 6:2, 6:2. V prvom sete otočil dvojnásobný newyorský šampión z 3:5, po úspešnom tajbrejku už na centri dominoval.