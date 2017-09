US OPEN: Peers s Rojerom postúpili do finále mužskej štvorhry

Muži - štvorhra - semifinále:



Jean-Julien Rojer, Horia Tecau (12-Hol./Rum.) - Henri Kontinen, John Peers (1-Fín./Aust.) 1:6, 7:6 (5), 7:5

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 7. septembra (TASR) - Holandsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer, Horia Tecau postúpil do finále mužskej štvorhry na grandslamovom turnaji US Open.V semifinále zvíťazili nad najvyššie nasadenými Henri Kontinenom z Fínska a Johnom Peersom z Austrálie v troch setoch 1:6, 7:6 (5) a 7:5.