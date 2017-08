US Open: Raonič sa odhlásil z turnaja pre zranenie zápästia

Kanadský tenista Miloš Raonič . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. augusta (TASR) - Kanadský tenista Miloš Raonič sa odhlásil zo záverečného grandslamového turnaja roka US Open. Dôvodom je zranenie ľavého zápästia, pre ktoré vynechal aj minulotýždňové podujatie Masters 1000 v Cincinnati.citovala slová Raoniča agentúra dpa. Pre zranenie nebudú v New Yorku štartovať ani obhajca titulu Švajčiar Stan Wawrinka, vlaňajší finalista Srb Novak Djokovič a Japonec Kei Nišikori.