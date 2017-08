US OPEN: Rybáriková v 3. kole proti Muguruzovej, Cibulková vypadla

Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - 2. kolo:



Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (31-SR) - Kristýna Plíšková (ČR) 7:6 (4), 7:6 (3)

Sloane Stephensová (USA) - Dominika CIBULKOVÁ (SR) 6:2, 5:7, 6:3

Garbine Muguruzová Blancová (3-Šp.) - Jing Jing Duan (Čína) 6:4, 6:0

Maria Šarapovová (Rus.) - Timea Babosová (Maď.) 6:7 (4), 6:4, 6:1

Anastasija Sevastovová (16-Lot.) - Kateryna Kozlovová (Ukr.) 6:4, 6:4

Carla Suarezová Navarrová (Šp.) - Mirjana Lučičová-Baroniová (29-Chor.) 4:6, 7:6 (4), 6:2

Caroline Garcióvá (18-Fr.) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 4:6, 6:3, 6:0

Venus Williamsová (9-USA) - Oceane Dodinová (Fr.) 7:5, 6:4

Petra Kvitová (13-ČR) - Alize Cornetová (Fr.) 6:1, 6:2

Donna Vekičová (Chor.) - Šuaj Pcheng (22-Čína) 6:0, 6:2

Ashleigh Bartyová (Austr.) - Aleaksandra Sasnovičová (Biel.) 6:1, 7:6 (7)

Aleksandra Kruničová (Srb.) - Alja Tomljanovičová (Austr.) 6:3, 6:2

Maria Sakkariová (Nem.) - Arina Rodionovová (Austr.) 7:5, 6:3

Julia Görgesová (Nem.) - Sajsaj Čeng (Čína) 6:2, 6:1

Sofia Keninová (USA) - Sachia Vickeryová (USA) 6:3, 4:6, 7:6 (0)

Alexander Zverev skončil v 2. kole na rakete Čoriča

Muži - dvojhra - 2. kolo:



Borna Čorič (Chor.) - Alexander Zverev (4-Nem.) 3:6, 7:5, 7:6 (1), 7:6 (4)

Marin Čilič (5-Chor.) - Florian Mayer (Nem.) 6:3, 6:3, 6:3

Pablo Carreno Busta (12-Šp.) - Cameron Norrie (V. Brit.) 6:2, 6:4, 6:3

Paolo Lorenzi (Tal.) - Gilles Muller (19-Lux.) 6:7 (4), 6:3, 7:6 (4), 6:3

Nicolas Mahut (Fr.) - Albert Ramos-Vinolas (20-Šp.) 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:0

Mischa Zverev (23-Nem.) - Benoit Paire (Fr.) 6:3, 6:2, 3:6, 6:7 (3), 7:5

Diego Schwartzman (29-Arg.) - Janko Tipsarevič (Srb.) 6:2, 6:4, 7:5

Kevin Anderson (28-JAR) - Ernests Gulbis (Lot.) 6:3, 7:5, 6:4

Kyle Edmund (V. Brit.) - Steve Johnson (USA) 7:5, 6:2, 7:6 (4)

John Isner (10-USA) - Čchung Hyeon (Kór. rep.) 6:3, 6:4, 7:5

Lucas Pouille (16-Fr,) - Jared Donaldson (USA) 7:5, 6:4, 4:6, 3:6, 6:4

Sam Querrey (17-USA) - Dudi Sela (Izr.) 6:4, 6:1, 6:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 31. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa prebojovala už do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 2. kole si ako nasadená tridsaťjednotka poradila s Češkou Kristýnou Plíškovou 7:6 (4), 7:6 (3). Vo Flushing Meadows vyrovnala svoje singlové maximum z rokov 2008 a 2009. Slovenská jednotka Dominika Cibulková prehrala v strhujúcom dueli ako nasadená jedenástka s Američankou Sloane Stephensovou 2:6, 7:5, 3:6. V druhom sete otočila z 1:4, v koncovke tretieho však mala navrch domáca hráčka.Rybáriková je v tejto sezóne na grandslamoch "katom" sestier Plíškových. Vo Wimbledone vyradila svetovú jednotku Karolínu a na tráve All England Clubu postúpila až do semifinále. V New Yorku si poradila s Kristýnou. V druhom sete prehrávala 0:3, no vyrovnala na 3:3 a vynútila si tajbrejk, v ktorom rovnako ako v úvodnom dejstve slávila úspech. V dueli o postup do osemfinále nastúpi v piatok proti treťej nasadenej wimbledonskej šampiónke Španielke Garbine Muguruzovej Blancovej, ktorej sa bude snažiť odplatiť semifinálovú prehru. V onlajn vydaní svetového rebríčka WTA sa Rybáriková posunula už na 25. miesto a po US Open bude s veľkou pravdepodobnosťou prvýkrát v kariére v elitnej tridsiatke.Duel medzi Cibulkovou a Stephensovou sa od začiatku vyznačoval veľkou intenzitou. Slovenka v druhom geme odvrátila jedenásť brejkbalov. Američanka však napokon prelomila jej podanie a po potvrdení brejku si vybudovala náskok 3:0, ktorý pretavila v zisk prvého setu. V druhom dejstve viedla Stephensová už 4:1. Cibulková sa však vyhecovala k výkonu, ktorý jej minulý týždeň vyniesol postup do finále turnaja v New Haven. Vyrovnala na 4:4, za stavu 5:5 opäť zobrala súperke servis a vynútila si tretí set. Na jeho začiatku mala dvakrát brejk k dobru, Stephensová však vždy kontrovala, od stavu 1:2 získala štyri gemy v rade a v deviatom geme premenila v poradí druhý mečbal. Vzájomnú bilanciu s Cibulkovou tak upravila na 3:1.New York 31. augusta (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev nepotvrdil povesť "čierneho koňa" grandslamového turnaja US Open. V 2. kole dvojhry prehral ako nasadená štvorka s Chorvátom Bornom Čoričom 6:3, 5:7, 6:7 (1), 6:7 (4).Do 3. kola postúpili jeho starší brat Mischa Zverev, šampión z roku 2014 Chorvát Marin Čilič i Američania John Isner a Sam Querrey.