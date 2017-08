US Open: Šarapovová vyradila v 1. kole nasadenú dvojku Halepovú

Ruská tenistka Maria Šarapovová, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 29. augusta (TASR) - Ruská tenistka Maria Šarapovová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V šlágri úvodného dňa vyradila druhú nasadenú Rumunku Simonu Halepovú 6:4, 4:6, 6:3. Šarapovová tak zaznamenala skvelý comeback na grandslamovú scénu po 15-mesačnej pauze. Bývalá svetová jednotka sa koncom apríla vrátila na kurty po vypršaní dištancu za užitie meldónia, neštartovala však ani na Roland Garros ani vo Wimbledone.Česká tenistka Kristýna Plíšková a Francúzka Caroline Garciová sa ako prvé prebojovali do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Plíšková v prvom kole zdolala Japonku Misu Egučiovú hladko 6:2, 6:2, Garciová v pozícii turnajovej osemnástky deklasovala ďalšiu Česku Terezu Martincovú 6:0, 6:1.Suverénne postúpila ďalej tretia nasadená Španielka Garbine Muguruzová Blancová, wimbledonská šampiónka zvíťazila nad domácou Američankou Varvarou Lepčenkovou 6:0, 6:3. Trinásta nasadená Češka Petra Kvitová si v jednom zo šlágrov úvodného dňa poradila s bývalou svetovou jednotkou Srbkou Jelenou Jankovičovou 7:5, 7:5, v ďalšom kole ju čaká Francúzka Alize Cornetová. O prekvapenie sa postarala Srbka Aleksandra Kruničová, ktorá vyradila siedmu nasadenú Britku Johannu Kontovú 4:6, 6:3, 6:4.Maria Šarapovová (Rus.) - Simona Halepová (2-Rum.) 6:4, 4:6, 6:3, Caroline Wozniacka (5-Dán.) - Mihaela Buzarnescuová (Rum.) 6:1, 7:5, Šuaj Pcheng (22-Čína) - Amandine Hesseová (Fr.) 6:4, 6:1, Mirjana Lučičová-Baroniová (29-Chor.) - Monica Puigová (Portor.) 6:4, 6:7 (4), 7:6 (4), Timea Babosová (Maď.) - Viktorija Golubicová (Švajč.) 7:5, 5:7, 7:5, Oceane Dodinová (Fr.) - Pauline Parmentierová (Fr.) 3:6, 6:0, 7:6 (6), Carla Suarezová Navarrová (Šp.) - Ipek Soyluová (Tur.) 6:4, 6:2, Jekaterina Makarovová (Rus.) - Mona Barthelová (Nem.) 6:2, 6:1, Ashleigh Bartyová (Austr.) - Ana Konjuhová (21-Chor.) 4:6, 6:0, 6:1, Alexandra Sasnovičová (Biel.) - Julia Boserupová (USA) 6:2, 6:2, Anastasija Sevastovová (16-Lot,) - Carina Witthöftová (Nem.) 7:5, 6:1, Sajsaji Čeng (Čína) - Alison van Uytvancková (Bel.) 6:4, 3:6, 6:1, Ajla Tomljanovičová (Chor.) - Johanna Larssonová (Švéd.) 7:5, 6:4, Donna Vekičová (Chor.) - Beatriz Haddadová Maiová (Braz.) 6:2, 6:1, Sloane Stephensová (USA) - Roberta Vinciová (Tal.) 7:5, 6:1, Aleksandra Kruničová (Srb.) - Johanna Kontová (7-V. Brit.) 4:6, 6:3, 6:4, Jing-jing Duan (Čína) - Claire Liuová (USA) 7:6 (8), 7:6 (3), Kateryna Kozlovový (Ukr.) - Irina-Camelia Beguová (Rum.) 6:2, 7:6 (9:, Julia Görgesová (30-Nem.) - Annika Becková (Nem.) 6:1, 6:0, Maria Sakkariová (Gr.) - Kiki Bertensová (24-Hol.) 6:3, 6:4, Sofia Keninová (USA) - Lauren Davisová (32-USA) 7:5, 7:5, Petra Kvitová (13-ČR) - Jelena Jankovičová (Srb.) 7:5, 7:5, Arina Rodionovová (Austr.) - Richel Hogenkampová (Hol.) 7:5, 7:5, Alize Cornetová (Fr.) - Heather Watsonová (V. Brit.) 6:4, 6:4, Sachia Vickeryová (USA) - Natalia Vichľancevová (Rus.) 4:6, 6:4, 6:1, Garbine Muguruzová Blancová (3-Šp.) - Varvara Lepčenková (USA) 6:0, 6:3, Jekaterina Alexandrovová (Rus.) - Anna Zajová (Nem.) 6:2, 6:3, Kristýna Plíšková (ČR) - Misa Egučiová (Jap.) 6:2, 6:2, Caroline Garciová (18-Fr.) - Tereza Martincová (ČR) 6:1, 6:0