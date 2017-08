US OPEN: Šarapovovej duel trval vyše dvoch hodín: Užila som si dosť

Ruská tenistka Maria Šarapovová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tsongu vyradil takmer o 14 rokov mladší Kanaďan

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 31. augusta (TASR) - Ruská tenistka Maria Šarapovová sa prebojovala už do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 2. kole si poradila s Maďarkou Timeou Babosovou 6:7, 6:4, 6:1. Šarapovová sa vrátila na grandslamovú scénu po 15-mesačnej pauze. Bývalej svetovej jednotke koncom apríla vypršal dištanc za užitie meldónia, neštartovala však ani na Roland Garros ani vo Wimbledone.Šarapovovej duel trval 2 hodiny a 19 minút.povedala po zápase ruská tenistka.Ďalej ide aj tretia nasadená Španielka Garbine Muguruzová, ktorá si v dvoch setoch poradila s Číňankou Jing Jing Duan (6:4, 6:0). V 3. kole sa stretne so Slovenkou Magdalénou Rybárikovou.zhodnotila duel úradujúca wimbledonská víťazka, ktorá Rybárikovú vyradila v semifinále na tráve All England Clubu.Nemecký tenista Alexander Zverev nepotvrdil povesť "čierneho koňa" grandslamového turnaja US Open. V 2. kole dvojhry prehral ako nasadená štvorka s Chorvátom Bornom Čoričom 6:3, 5:7, 6:7 (1), 6:7 (4). Do 3. kola postúpili jeho starší brat Mischa Zverev, šampión z roku 2014 Chorvát Marin Čilič i Američania John Isner a Sam Querrey.Prekvapením bolo vyradenie ôsmeho nasadeného Francúza Jo-Wilfrieda Tsongu Kanaďanom Denisom Shapovalovom v 2. kole v troch setoch.uviedol Shapovalov, ktorý je bez dvoch dní o 14 rokov mladší ako Francúz.