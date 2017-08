US Open: Schmiedlová postúpila do druhého kola kvalifikácie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová postúpila do druhého kola kvalifikácie na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku. V úvodnom kole zdolala Maďarku Dalmu Gálfiovú v troch setoch 2:6, 6:2, 6:4.Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) - Dalma Gálfiová (28-Maď.) 2:6, 6:2, 6:4