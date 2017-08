US OPEN: Schmiedlová postúpila do finále kvalifikácie

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová odvracia loptičku Talianke Roberte Vinciovej v 1. kole dvojhry žien na XXXI. letných olympijských hrách v brazílskom Riu de Janeiro 6. augusta 2016.Schmiedlová zvíťazila 7:5, 6:4. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok



dvojhra - kvalifikácia - 2. kolo:



Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) - Caty McNallyová 6:0, 6:2



New York 25. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová postúpila do finálového 3. kola kvalifikácie na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku. V 2. kole zdolala len 15-ročnú domácu reprezentantku USA Caty McNallyovú 6:0 a 6:2. V boji o účasť v hlavnej súťaži bude Slovenka bojovať v kvalifikácii s desiatou nasadenou Ukrajinkou Katerynou Kozlovovou.