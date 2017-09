US OPEN: Vandewegheová je v semifinále, Muguruzová zasadne na trón

Americká tenistka Coco Vandewegheová. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Ženy - dvojhra - štvrťfinále:



CoCo Vandewegehová (20-USA) - Karolína Plíšková (1-ČR) 7:6 (4), 6:3

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 6. septembra (TASR) - Americká tenistka CoCo Vandewegheová sa stala treťou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom US Open. Vo štvrťfinále ako nasadená dvadsiatka vyradila turnajovú jednotku Češku Karolínu Plíškovú 7:6 (4), 6:3. Vlaňajšia finalistka Plíšková tak po skončení US Open príde o post svetovej jednotky, líderkou rebríčka WTA sa prvýkrát v kariére stane wimbledonská šampiónka Španielka Garbine Muguruzová Blancová.Plíšková pod zatiahnutou strechou dvorcu Arthura Ashea nenašla recept na hru Vandewegheovej, ktorá ťažila zo skvelého podania a pohybu po dvorci. V prvom sete síce Češka otočila z 2:4 na 5:4, v desiatom geme však nevyužila setbal a v tajbrejku ťahala za kratší koniec. V druhom dejstve si Vandewegheová po brejku v šiestom geme vybudovala náskok 5:2 a zápas už dotiahla do úspešného konca. Ak Američanka Madison Keysová v noci na štvrtok zdolá Estónku Kaiu Kanepiovú, diváci v New Yorku budú svedkami čisto amerického semifinále.