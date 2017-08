US Open: Williamsová ocenila veľkú bojovnosť Kužmovej

Na snímke Slovenka Viktória Kužmová Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer





New York 29. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová neuspela pri premiére v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji. Na štadióne Arthura Ashea na najväčšom centri sveta však zanechala veľmi sympatický dojem. S bývalou svetovou jednotkou a nasadenou deviatkou domácou Američankou Venus Williamsovou prehrala až po trojsetovom boji 3:6, 6:3, 2:6Kužmová sa nezľakla súperky zvučného mena a hneď na začiatku duelu preukázala veľkú bojovnosť. V druhom geme odvrátila aj vďaka esám a víťazným forhendom osem brejkbalov a vyrovnala na 1:1. Vo štvrtom geme však stratila servis a Američanka zásluhou skvelého prvého podania pretavila výhodu brejku v zisk prvého setu.Na začiatku druhého dejstva sa dvojnásobná singlová šampiónka US Open ujala vedenia 2:0, Kužmová sa však rýchlo otriasla. Otočila na 3:2, za stavu 4:3 opäť prelomila podanie 37-ročnej Američanky a zisk druhého setu spečatila víťazným forhendom. V rozhodujúcom dejstve 37-ročná Venus Williamsová naplno zúročila svoje bohaté skúsenosti z náročných zápasov. Po rýchlom brejku odskočila Kužmovej na 3:0, keď v treťom geme dokázala otočiť z 0:40 a zápas už dotiahla do úspešného konca.Kužmová opäť potvrdila, že US Open je jej najobľúbenejší grandslam. V kvalifikácii nestratila ani set, v rozhodujúcom zápase o postup do hlavného pavúka vyradila dvanástu nasadenú Kanaďanku Francoise Abandovú. Kužmovej sa v New Yorku darilo aj medzi juniorkami. Vlani postúpila do finále dvojhry dievčat a pred dvomi rokmi sa vo Flushing Meadows tešila z titulu v juniorskej štvorhre.uviedla Kužmová po grandslamovom debute medzi ženami prostredníctvom facebooku.Staršia zo sestier Williamsových zložila Kužmovej kompliment. "" citovala slová Venus Williamsových agentúra AP.