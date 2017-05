ÚS SR dostal od Via Iuris argumenty k zrušeniu Mečiarových amnestií

Na archívnej snímke organizácia Via Iuris odovzdala 76.831 podpisov z online podpisovej akcie www.somza.to (za zrušenie Mečiarových amnestií) v budove NR SR v Bratislave 21. marca 2017. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 16. mája (TASR) – Organizácia Via Iuris dnes predložila Ústavnému súdu (ÚS) SR stanovisko ku konaniu o zrušení tzv. Mečiarových amnestií. Materiál sa venuje rozporu amnestií s princípmi demokratického a právneho štátu, obsahuje prehľad stanovísk medzinárodných orgánov a judikátov medzinárodných súdov k téme zrušenia amnestií.povedal právnik Via Iuris Peter Wilfling na brífingu pred Kanceláriou Ústavného súdu SR – detašované pracovisko Bratislava.Organizácia Via Iuris pripomenula, že Ústavný súd SR má na prieskum súladu uznesenia Národnej rady (NR) SR o zrušení amnestií s Ústavou SR ešte 21 dní.Via Iuris predložila Ústavnému súdu SR stanovisko v súlade s medzinárodne rozšírenou zvyklosťou, že zástupcovia odbornej verejnosti môžu predkladať ústavným súdom stanoviská k prípadom týkajúcich sa verejného záujmu.Milosťou udelenou bývalým prezidentom Michalom Kováčom jeho synovi sa organizácia Via Iuris nezaoberala.uviedol Wilfling. Výkonný riaditeľ Via Iuris Milan Šagát doplnil, že organizácia má aj obmedzené kapacity a rozhodli sa venovať amnestiám, pretože ich považujú za oveľa závažnejšie ako milosti Michala Kováča.Via Iuris dlhodobo upozorňuje, že tzv. Mečiarove amnestie sú nemorálne a v rozpore s princípmi právneho štátu. Organizácia koordinovala a zastrešila online podpisovú akciu na podporu zrušenia amnestií v NR SR, ktorú za necelé štyri týždne podporilo 84.127 občanov.