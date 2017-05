ÚS SR: Monitorovanie ľudí v autoškolách nie je v rozpore s ústavou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 10. mája (TASR) – Elektronické monitorovanie účastníkov kurzov v autoškolách nie je v rozpore s Ústavou SR. Vyplýva to z rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktorý nevyhovel návrhu skupiny 31 opozičných poslancov označiť príslušnú časť zákona o autoškolách za protiústavnú.Novela zákona minulý rok určila všetkým autoškolám povinnosť monitorovacích zariadení na kontrolu účasti na kurzoch vrátane jázd výcvikovým vozidlom. Informácie s osobnými údajmi sa cez GPS automaticky zasielajú do jednotného informačného systému cestnej dopravy. Opozícia namietala, že novela je v rozpore s ústavou, ktorá zakotvuje nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, ale aj slobodu pohybu či pobytu.uviedla k rozhodnutiu ÚS SR jeho predsedníčka Ivetta Macejková. Transparentnosť v zmysle napadnutých ustanovení podľa ÚS spočíva v jednotnom postupe pri identifikácii účastníka kurzu a inštruktora zaznamenaním ich účasti na výučbe a výcviku a v odoslaní záznamu do informačného systému.Poslanec NR SR Miroslav Ivan (SaS), ktorý skupinu zákonodarcov pred ÚS zastupoval, s odôvodnením ÚS nesúhlasil. Dané opatrenie je podľa neho neadekvátne. "" povedal pre novinárov. Rozhodnutie ÚS podľa neho znamená precedens a ponúka vláde priestor na zavedenie monitorovania občanov aj v ďalších sektoroch.