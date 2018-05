USA a Čína opäť rokujú o vzájomnom obchode, chcú odvrátiť colnú vojnu

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. mája (TASR) - Predstavitelia Spojených štátov a Číny začali vo štvrtok druhé kolo rokovaní o obchode s cieľom odvrátiť škodlivú colnú vojnu. Prvé kolo sa uskutočnilo pred dvomi týždňami v Pekingu, ale napriek tomu, že obe strany prezentovali zoznam viacerých požiadaviek, výsledkom rokovaní bolo iba to, že v diskusiách budú pokračovať.Americký prezident Donald Trump pohrozil Číne sankčnými clami na jej tovar v celkovej hodnote 150 miliárd USD (127,06 miliardy eur) za, ako tvrdí, krádeže amerického duševného vlastníctva. Peking pohrozil odvetou, ktorá zahrňuje vysoké dovozné clá na dôležité americké položky určené pre čínsky trh, ako sú napríklad lietadlá, autá či sója.Medzi požiadavkami USA, ktoré Washington nedávno prezentoval, je zníženie obchodného prebytku Číny s USA, ktorý dosahuje 375 miliárd USD, o 200 miliárd USD do roku 2020. Ďalej je to zlepšenie prístupu amerických firiem k čínskemu finančnému sektoru, ako aj zastavenie subvencií pre domáce firmy v oblasti moderných technológií.Čína zasa vyzvala USA, aby zmiernili kroky voči čínskemu výrobcovi telekomunikačných zariadení ZTE či zrušili obmedzenia na čínske investície v USA.