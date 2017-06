USA a EÚ smerujú k veľkému sporu o dovoz ocele do Ameriky

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Brusel 20. júna (TASR) - Donald Trump v predvolebnej kampani sľúbil, že po svojom víťazstve nechá preveriť dovoz ocele do Spojených štátov amerických. Prvé neoficiálne poznatky z kontroly sú k dispozícii. Nemeckú spolkovú ministerku priemyslu Brigitte Zypriesovú vyviedli z rovnováhy.Berlín a Brusel smerujú do ťažkého a tvrdého obchodného sporu s americkou vládou. Potvrdzuje to list Zypriesovej, ktorý v piatok (16.6.) poslala americkému ministrovi obchodu Wilburovi Rossovi.Ministerka v ňom kritizuje plány Washingtonu postupovať proti dovozu ocele zo zahraničia v záujme ochrany amerických oceliarní.Dovoz ocele sa kontroloval z pohľadu prezidenta Trumpa, ktorý chcel vedieť, či neohrozuje americkú bezpečnosť.Očakáva sa, že správa, ktorú zverejnenia v najbližších dňoch, bude konštatovať, že dovoz komodity z viacerých regiónov, vrátane EÚ, národnú bezpečnosť USA skutočne ohrozuje. Navrhuje sa zavedenie ciel, prípadne kvót, aby sa obmedzil dovoz ocele na americký trh. Zypriesová napísala, že to by poškodilo európskych a nemeckých výrobcov „namiesto toho, aby sa znížili nadbytočné kapacity“.Ministerka odmietla konštatovanie, že európski a nemeckí výrobcovia ocele ohrozujú alebo obmedzujú americkú bezpečnosť. Poukazuje na to, že plánované americké opatrenia s prihliadnutím na Všeobecnú dohodu o clách a obchode (GATT) nie sú z právneho hľadiska prípustné. Ak by Washington naozaj obmedzil dovoz ocele na americké územie, môže ho EÚ žalovať na arbitrážnom orgáne Svetovej obchodnej organizácie (WTO).Pokus Trumpa chrániť americký oceliarsky priemysel clami a kvótami je ďalším dôkazom jeho protekcionistickej ekonomickej politiky.Opatrenie by silno postihlo aj Čínu a ďalšie svetové oceliarske veľmoci. O obmedzení čínskej produkcie ocele sa rokuje v rámci G20, skupiny 20 najvyspelejších priemyselných a najvplyvnejších rozvojových krajín.