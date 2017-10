USA a Kanada zúžili výber hostiteľských miest pre futbalové MS 2026

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chicago 5. októbra (TASR) - Cleveland, New Orleans a ani Pittsburgh s určitosťou nebudú hostiť zápasy futbalových MS 2026. V stredu to potvrdil spoločný organizačný výbor kandidujúcich krajín Severnej Ameriky.Šampionát sa taktiež nebude konať v Indianapolise ani v San Antoniu. Organizátori vyradili aj alabamský Birmingham a Jacksonville na Floride. Z kanadských miest sa MS neuskutočnia v Ottawe, Regine a Saskatchewane. V hre zostáva 32 možných usporiadateľských miest. Dvadsaťpäť ich je z USA, štyri z Kanady a zoznam dopĺňajú tri mexické mestá.Organizačný výbor zámorských MS doručí v marci 2018 Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) zoznam 25 miest, ktoré sa môžu podieľať na organizácii šampionátu. V konečnom výbere bude maximálne dvanásť miest.MS 2026 budú prvé so 48 účastníkmi. O ich organizáciu sa usilujú dvaja oficiálni kandidáti - Maroko a spoločne kandidujú USA, Kanada a Mexiko. FIFA rozhodne o usporiadateľovi na svojom kongrese 13. júna 2018. Informovala agentúra AP.