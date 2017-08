USA a NATO zintenzívnia výcvik afganských bezpečnostných síl

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Vladimír Benko/MV Foto: TASR/Vladimír Benko/MV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 24. augusta (TASR) - Spojené štáty a Severoatlantická aliancia rozšíria program výcviku afganských bezpečnostných síl, ktorý je súčasťou vojenskej misie NATO v Afganistane. Oznámil to dnes najvyšší veliteľ amerických a aliančných síl v Afganistane John Nicholson.povedal na tlačovej konferencii v Kábule Nicholson, ktorého citovala agentúra DPA.Generál hovoril aj o perspektíve rozšírenia afganského letectva a zvýšenia počtu afganských špeciálnych síl, ktorých počet by sa mal do roku 2020 zdvojnásobiť na 30.000.Nicholson sa takto vyjadril dva dni po tom, ako prezident USA Donald Trump zverejnil novú americkú stratégiu pre Afganistan, v ktorej označil za najvyššiu prioritu boj proti terorizmu.Trumpovo vyhlásenie vyvolalo obavy, že Washington v Afganistane zintenzívni operácie proti Talibanu, tzv. Islamskému štátu a al-Káide na úkor výcviku afganských bezpečnostných síl, ktoré čelia silnejúcemu tlaku zo strany militantov.NATO v rámci misie Rozhodná podpora (Operation Resolute Support) poskytuje výcvik, poradenstvo a podporu afganským ozbrojeným silám. Na operácii sa podieľa zhruba 13.000 zahraničných vojakov.