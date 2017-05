USA a Saudská Arábia uzavrú zbrojný obchod za 110 mld. dolárov

Americký prezident Donald Trump (uprostred vľavo) sa rozpráva so saudsko-arabským kráľom Salmánom (uprostred vpravo), vpravo sedí prvá dáma USA Melania Trumpová počas privítania na medzinárodnom letisku Kráľa Chálida v Rijáde 20. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 20. mája (TASR) - Spojené štáty a Saudská Arábia sa dohodli na zbrojnom obchode v celkovej hodnote približne 110 miliárd dolárov (98,4 miliardy eur). Príslušné memorandum má byť podpísané počas prebiehajúcej návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Rijáde.Uviedol to dnes nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu, na ktorého sa odvolávajú novinári sprevádzajúci Trumpa na prvej zahraničnej ceste od jeho januárového nástupu do funkcie. Podľa jeho slov sa očakáva, že na podpisovom akte sa okrem Trumpa aj minister zahraničných vecí USA Rex Tillerson.Washington plánuje dodať Rijádu obrannú techniku a služby s cieľom podporiť dlhodobú bezpečnosť Saudskej Arábie a celého regiónu Perzského zálivu, ktorý čelí hrozbám zo strany Iránu, uviedol citovaný americký predstaviteľ.Trumpa privítal dnes v Rijáde saudskoarabský kráľ Salmán, ktorý mu udelil najvyššie vyznamenanie krajiny za úsilie ďalej prehlbovať bilaterálne vzťahy. Amerického prezidenta na zahraničnej ceste sprevádza jeho manželka Melania, ako aj dcéra Ivanka s manželom Jaredom Kushnerom v úlohe prezidentských poradcov.Pozornosť v sociálnych médiách vyvolalo vystupovanie prvej dámy, ktorá sa v rozpore so zvykmi hostiteľskej krajiny objavila na verejnosti bez pokrývky hlavy, ale aj dcéry prezidenta, ktorej Saudskoarabi vyjadrujú svoj obdiv a prinajmenšom jeden z nich ju prostredníctvom videopríspevku dokonca požiadal o ruku.Trump počas deväťdňovej zahraničnej cesty, zatienenej domácimi problémami v USA, navštívi aj Izrael, absolvuje audienciu u pápeža Františka vo Vatikáne a zúčastní sa na summite NATO v Bruseli a na schôdzke lídrov skupiny G7 na talianskej Sicílii.