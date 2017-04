USA a Uganda ukončili pátranie po vodcovi kresťanských militantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Nairobi/Kampala 21. apríla (TASR) - Americké sily v Afrike oznámili vo štvrtok ukončenie svojej misie proti ugandskej povstaleckej skupine Armáda božieho odporu (LRA) s odôvodnením, že jej velenie sa už podarilo "odstrániť z bojiska". Urobili tak deň po tom, ako ugandská vláda vyhlásila, že zastavuje pátranie po medzinárodne hľadanom vodcovi LRA Josephovi Konym, ktorý mal byť postavený pred Medzinárodný trestný súd (ICC).Militantná skupina, ktorá dlhé roky bojovala za nastolenie kresťanského teokratického režimu v Ugande, podľa vyjadrenia amerického generála Thomasa Waldhausera v súčasnosti zápasí o relevantné postavenie, keďže viacero jej významných vodcov usmrtených alebo zadržaných. Samotný Kony však zostal dodnes jedným z najznámejších afrických zločincov na úteku.Spojené štáty v roku 2011 nasadili do boja proti LRA približne 100 príslušníkov špeciálnych síl ako poradcov a dodatočne vyslali do Afriky 150 vojenských letcov, aby pomohli tamojším kolegom pri pátraní po Konym. Ešte v marci však avizovali ukončenie tejto misie. Podľa velenia amerických síl v Afrike má LRA v súčasnosti už len menej ako 100 aktívnych príslušníkov.Ugandská armáda v stredu vyhlásila, že začala sťahovať svojich vojakov zo Stredoafrickej republiky, kde sa snažili Konyho dolapiť v rámci jednotiek Africkej únie. Podľa armádneho hovorcu Richarda Karemireho bola misia s cieľom zneškodniť LRA "úspešne splnená".V čase najväčšej moci bola LRA celosvetovo známa pre svoju krutosť voči civilistom v Ugande, Konžskej demokratickej republike, Stredoafrickej republike, ako aj na území dnešného Južného Sudánu. Povstalci pod velením Konyho boli spájaní so zmrzačovaním obyvateľov, masakrami, zneužívaním detí ako vojakov či sexuálnym zotročovaním. Násilie v tejto časti Afriky si vyžiadalo desaťtisíce mŕtvych a ďalšie státisíce ľudí donútil opustiť svoje domovy.