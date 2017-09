USA chcú uvaliť na KĽDR ropné embargo a zmraziť majetok vodcu

Kim Čong-un, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 7. septembra (TASR) - Spojené štáty chcú v Bezpečnostnej rade OSN presadiť rezolúciu o uvalení sankcií na Severnú Kóreu, ktoré obsahujú ropné embargo, zákaz vývozu textilu a najímania severokórejských pracovníkov do zahraničia a zmrazenie majetku vodcu Kim Čong-una. Taktiež navrhujú zakázať Kimovi cestovať do zahraničia. Informovala o tom dnes agentúra Reuters, ktorá sa s návrhom rezolúcie oboznámila.Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová chce už v pondelok hlasovať o nových sankciách voči Severnej Kórei za jej už šiestu jadrovú skúšku. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia to ale označil za "trocha predčasné". Nie je ani známe, či má návrh podporu Číny, ktorá je spojencom Severnej Kórey. Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že riešenie severokórejskej jadrovej krízy nie je možné len prostredníctvom sankcií a tlaku, zhrnul Reuters.Bezpečnostná rada OSN má 15 členov. Aby rezolúcia prešla, musí za ňu hlasovať deväť členov, pričom návrh nesmie vetovať žiadny zo stálych členov, ktorými sú Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Rusko a Čína.