USA chcú zrušiť zákaz vábenia medveďov na chránenom území na Aljaške

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 23. mája (TASR) - Spojené štáty predstavili návrh, ktorý by v niektorých chránených oblastiach na Aljaške zrušil zákaz určitých spôsobov lovu vrátane použitia návnady na prilákanie zveri či zabíjania medvedích mláďat. Informovala o tom v pondelok spravodajská stanica BBC.Zmena zákona by umožnila poľovníkom použiť zakázané spôsoby lovu, ako napríklad vábiť medvede na potraviny ako sladkosti či šišky, strieľať na medvedie a vlčie mláďatá vo vnútri ich brlohov či loviť medveďa čierneho so psami.Návrh amerického ministerstva pre vnútorné záležitosti by zrušil nariadenia týkajúce sa lovu predátorov s cieľomNiektoré organizácie na ochranu životného prostredia označili príslušný návrh zaPredložený návrh zverejnený v utorok vo Federálnom registri Spojených štátov môže verejnosť pripomienkovať do 23. júla.Aljaška povolila používať návnady na privábenie medveďov prvýkrát v roku 2005 v snahe zvýšiť populáciu veľkých zvierat, ako sú napríklad losy, ktoré sú korisťou medveďov.Správa národných parkov (NPS) za Obamovej administratívy v roku 2015 zakázala na chránených územiach mnohé spôsoby lovu v snahe zabrániť zmenám v prirodzenej dynamike predátor-korisť a v dôsledku obáv o verejnú bezpečnosť.Podľa údajov NPS má chránené územie na Aljaške rozlohu viac ako 22 miliónov hektárov, čo predstavuje 65 percent z celkového územia národných parkov USA.