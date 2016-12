USA čoskoro podniknú kroky proti Moskve za kyberútoky

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 29. decembra (TASR) - Odchádzajúci prezident USA Barack Obama oznámi v najbližších dňoch opatrenia na potrestanie Moskvy za údajné ruské hackerské útoky, ktoré narušili nedávne americké prezidentské voľby. Informovali o tom v stredu médiá v Spojených štátoch.Administratíva môže začať podnikať kroky už dnes, uviedla televízia MSNBC s odvolaním sa na nemenované zdroje. Biely dom začne so zavádzaním množstva opatrení, ktoré môžu zahŕňať ekonomické aj diplomatické sankcie.Americká vláda obviňuje Rusko z toho, že stálo za sériou útokov na počítačový systém Demokratickej strany, čím sa zamiešalo do prezidentských volieb. Kremeľ tieto obvinenia popiera.Webová stránka WikiLeaks zverejnila cez leto e-maily ukradnuté pri hackerských útokoch členom vedenia Demokratickej strany. Podľa správ v médiách americká Ústredná spravodajská služba (CIA) zistila, že Rusko sa snažilo využiť počítačové útoky na to, aby pomohlo republikánovi Donaldovi Trumpovi vyhrať voľby.Obama v posledných dňoch jasne povedal, že podnikne odvetu za tieto kyberútoky.