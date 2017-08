USA dočasne pozastavia vydávanie víz v Rusku

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 21. augusta (TASR) - Spojené štáty od stredy na osem dní pozastavia procedúru vydávania neimigrantských víz na svojom veľvyslanectve v Moskve. Konzuláty USA v Petrohrade, Jekaterinburgu a Vladivostoku nebudú vydávať víza až do odvolania. Oznámilo to dnes veľvyslanectvo USA v Moskve.Podľa agentúry AP ide o reakciu na ruské nariadenie, aby USA do 1. septembra znížili počet pracovníkov svojho veľvyslanectva a všetkých troch konzulátov o 755, teda o dve tretiny. Väčšinu z týchto pracovníkov tvoria miestni občania.Stalo sa tak po tom, čo americký Kongres schválil sankcie proti Rusku za údajné zasahovanie do prezidentských volieb v USA v roku 2016 a za jeho kroky na Ukrajine a v Sýrii, pripomenula AP.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na margo dnešného oznámenia o pozastavení vydávania víz konštatoval, že USA tým chcú dosiahnuť, aby Rusi cítili nespokojnosť s vlastnou vládou. Na otázku, ako teraz zareaguje Rusko, Lavrov odpovedal, že Moskva si oznámenie veľvyslanectvaa na rozdiel od americkej vlády