USA dosiahli v apríli prebytok rozpočtu 182,4 miliárd dolárov

Washington 11. mája (TASR) - Spojené štáty zaznamenali v apríli prebytkový rozpočet, pričom to bol druhý najvyšší prebytok za mesiac apríl od začatia sledovania týchto údajov. Umožnila to zmena konečného termínu na zaplatenie firemných daní.Ministerstvo financií oznámilo, že Spojené štáty dosiahli za apríl rozpočtový prebytok na úrovni 182,4 miliardy USD (167,62 miliardy eur). To je druhý najvyšší prebytok štátneho rozpočtu v danom mesiaci, keď vyšší zaznamenali USA v apríli 2001. Prebytok vtedy dosiahol 189,8 miliardy USD. V apríli minulého roka zaznamenali Spojené štáty prebytok na úrovni 106 miliárd USD.Pod vysoký rozpočtový prebytok sa podpísalo tohtoročné posunutie konečného termínu na zaplatenie daní firiem za minulý rok na apríl. Predtým bol konečný termín stanovený na marec.Vďaka aprílovému vývoju zaznamenali Spojené štáty za sedem mesiacov súčasného rozpočtového roka (skončí sa 30. septembra) rozpočtový deficit na úrovni 344,4 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého rozpočtového roka to predstavuje pokles o 2,4 %.Rozpočtový výbor Kongresu (CBO) odhaduje, že deficit štátneho rozpočtu za celý rozpočtový rok 2016/2017 dosiahne 559 miliárd USD. Ak sa prognóza naplní, bude to znamenať pokles schodku približne o 4,5 %. Schodok za rozpočtový rok 2015/2016 dosiahol 585,6 miliardy USD.