USA: Irán dodržiava jadrovú dohodu, naďalej je však hrozbou

Iránski vojaci. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 18. júla (TASR) - Irán si plní záväzky vyplývajúce z jadrovej dohody, ktorú uzatvoril so západnými mocnosťami v roku 2015, nerobí však dosť pre to, aby sa nespreneveroval jej "duchu". Novinárom to v pondelok večer vo Washingtone povedali nemenovaní predstavitelia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, uviedla agentúra DPA.Trump i minister zahraničných vecí Rex Tillerson sú podľa nich stále toho názoru, že Irán predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre americké záujmy a pre Blízky východ.Americké ministerstvo zahraničných vecí musí Kongres každých 90 dní informovať o tom, či Irán plní dohodu. Táto lehota vypršala o polnoci miestneho času. Postoj administratívy zachováva status quo aj napriek tomu, že Trump opakovane uviedol, že dohodu považuje za zlú. Nariadil aj jej preskúmanie Radou národnej bezpečnosti a ďalšími úradmi. Na výsledky ich previerky sa stále čaká.Irán na základe dohody súhlasil okrem iného s tým, že jeho program obohacovania uránu bude 25 rokov pod viacúrovňovým systémom obmedzení a kontrol Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Západ na oplátku postupne zruší ekonomické sankcie voči Teheránu.USA však niektoré sankcie ponechali v platnosti. Predstavitelia Trumpovej administratívy v pondelok navyše uviedli, že sa pracuje na odstránení nedostatkov tejto dohody a potrestaní Teheránu za jeho kroky nesúvisiace s jeho jadrovým programom. Konkrétne má ísť o jeho raketový program.Americký Kongres schváli v polovici júna zákon zavádzajúci sankcie voči osobám zapojeným do iránskeho programu balistických rakiet a každému, kto s nimi obchoduje. Schválená norma ďalej uvalila sankcie na iránske Revolučné gardy a požaduje uplatnenie zbrojného embarga.