USA na čele s Trumpom uvalili na Venezuelu nové finančné sankcie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal dnes nariadenie o uvalení nových finančných sankcií na Venezuelu vzhľadom na nedemokratické kroky tamojšieho prezidenta Nicolása Madura v jeho snahe upevniť si moc.Sankcie bránia bankám vykonávať akékoľvek finančné operácie s venezuelskou vládou alebo štátnym ropným gigantom PDVSA. Zakazujú tiež operovať s niektorými už vydanými venezuelskými dlhopismi a vyplácať dividendy venezuelskej vláde. Naďalej však budú dovolené dodávky venezuelskej ropy do USA, ktoré sú kľúčové pre venezuelskú ekonomiku, ako aj pre americké ropné rafinérie.Podľa vyhlásenia Bieleho domu tieto opatreniaTrump sa nedávno vyjadril, že ohľadne krízy vo Venezuele nevylučuje ani vojenskú možnosť, bližšie ju však nešpecifikoval. Caracas toto vyjadrenie označil za vojnové štvanie ohrozujúce stabilitu celej Latinskej Ameriky.Od apríla prebiehajú vo Venezuele krvavé protivládne protesty, ktoré si doteraz vyžiadali najmenej 120 mŕtvych. Situácia sa ešte viac vyostrila po sporných júlových voľbách do 545-členného ústavodarného zhromaždenia, ktoré ovládajú Madurovi stúpenci.Novozvolené zhromaždenie dekrétom okrem iného zakázalo parlamentu, v ktorom má väčšinu opozícia, a ďalším inštitúciám prijímať opatrenia zasahujúce do ním prijatých zákonov.