USA nariadili Rusku zatvoriť generálny konzulát v San Franciscu

Washington 31. augusta (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí nariadilo dnes Ruskej federácii, aby do 2. septembra zatvorila svoj generálny konzulát v San Franciscu a po jednej konzulárnej budove vo Washingtone a New Yorku. Informovala o tom agentúra RIA Novosti.Agentúra pripomenula, že Rusko nedávno nariadilo USA, aby USA do 1. septembra znížili počet pracovníkov svojho veľvyslanectva v Moskve a všetkých troch konzulátov o 755, a to na 455. Väčšinu týchto pracovníkov tvoria miestni občania.Stalo sa tak po tom, čo americký Kongres schválil sankcie proti Rusku za údajné zasahovanie do prezidentských volieb v USA v roku 2016 a za jeho kroky na Ukrajine a v Sýrii.