USA nesmú ani len uvažovať o vojenskej akcii, odkázal Santos

Na archívnej snímke Juan Manuel Santos. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cartagena 14. augusta (TASR) - Spojené štáty nesmú ani len uvažovať o vojenskej akcii v reakcii na krízu vo Venezuele. Vyhlásil to v nedeľu kolumbijský prezident Juan Manuel Santos na spoločnej tlačovej konferencii s americkým viceprezidentom Mikeom Penceom v Cartagene.Narážal tým na minulotýždňové vyjadrenie šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, ktorý nevylúčil "vojenskú možnosť". Podľa Santosa sú USA a Kolumbia veľkí priatelia, ale "keďže priatelia by si mali hovoriť pravdu", o vojenskej intervencii "by sa nemalo ani uvažovať". "Amerika je kontinent mieru. Takto si ho aj uchovajme," zdôraznil.Americký viceprezident priamo nereagoval, iba poznamenal, že Trump hovoril o mnohých možnostiach ohľadom Venezuely. Mike Pence vyjadril presvedčenie, že sa nájde mierové riešenie, ale jednoznačne vojenskú akciu tiež nevylúčil. Venezuela sa podľa neho posúva k diktatúre a "USA sa nebudú prizerať", ako sa demokracia v krajine "rúca". Spojené štáty budú spolupracovať s mnohými štátmi vo svojom "susedstve" s cieľom pritlačiť na prezidenta Nicolása Madura a obnoviť venezuelskú demokraciu, dodal americký viceprezident, ktorý navštívi aj Argentínu, Čile a Panamu.Vyjadril sa aj ku krvavému násiliu, ktoré sa rozpútalo v sobotu počas pochodu belošských rasistov v Charlottesville v štáte Virgínia. "Nie sme tolerantní k nenávisti a násiliu, belošským rasistom alebo neonacistom alebo Ku-klux-klanu," zdôraznil Mike Pence. "Tieto nebezpečné okrajové skupiny nemajú miesto v americkom verejnom živote a v americkej debate a čo najtvrdšie ich odsudzujeme."Agentúra AP pripomína, že Trumpa kritizovali demokrati aj republikáni za to, že vo svojom sobotnom vyhlásení neodlíšil priamo zainteresované skupiny a namiesto toho obvinil z násilia "mnohé strany".