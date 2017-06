USA nezverejnia dôkazy o údajných prípravách chemického útoku v Sýrii

Ilustračné foto Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Washington 28. júna (TASR) - Americká administratíva nebude zverejňovať dôkazy o tom, že režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada robí prípravy na použitie chemických zbraní. Informovala o tom v noci nadnes vo Washingtone hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Heather Nauertová.Dôkazy o prípravách sa nebudú podľa nej zverejňovať okrem iného aj preto, že ide o kompetenciu rozviedky. Novinárom pripomenula, žeNauertová reagovala na žiadosť novinárov o poskytnutie dôkazov o údajne pripravovanom chemickom útoku v Sýrii. Informoval o ňom v noci na utorok hovorca Bieleho domu Sean Spicer, keď uviedol, že Spojené štátyvlády prezidenta Bašára Asada na ďalší chemický útok, ktorýPodľa Spicera ide o rovnaké prípravy, aké sa uskutočnili pred chemickým útokom, pri ktorom 4. apríla v meste Chán Šajchún zahynulo takmer 90 ľudí vrátane žien a detí.Spicer zároveň Sýriu varoval, žeBiely dom zatiaľ dôkazy o pravdivosti svojich tvrdení neposkytol.Rusko tieto vyhrážky zo strany USA odsúdilo. Sýrsky minister pre národné zmierenie Alí Hajdar vyhlásenie Bieleho domu odmietol.V amerických médiách sa v súvislosti s vyhlásením Bieleho domu objavili špekulácie, že ministerstvá zahraničných vecí ani obrany neboli vopred informované o obsahu Spicerovho vyhlásenia pre médiá. Biely dom však deklaroval, žerezorty a vládne agentúry o obsahu vyhlásenia vedeli pred jeho zverejnením.Denník The New York Times citoval Nauertovú, podľa ktorej šéf americkej diplomacie Rex Tillerson informoval o amerických obavách v súvislosti so Sýriou aj svojho ruského kolegu Sergeja Lavrova. Stalo sa tak v pondelok ráno v rámci ich telefonátu.