USA o protestoch v Iráne: Svet bude sledovať, čo robí režim v Teheráne

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 6. januára (TASR) - Piatkové mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN o protestoch v Iráne ukázalo Teheránu, žejeho kroky, uviedla americká veľvyslankyňa pri svetovej organizácii Nikki Haleyová. Zástupcovia Ruska a viacerých ďalších krajín však vyhlásili, že medzinárodné spoločenstvo sa nemá čo miešať do tamojších demonštrácií.Spojené štáty zvolali zasadnutie BR OSN po tom, ako vyjadrili morálnu podporu protivládnym protestujúcim v Iráne počas týždňa demonštrácií a protidemonštrácií v islamskej republike, píše agentúra AP.Prezident USA Donald Trump a členovia jeho vlády vyzdvihli protivládnych demonštrantov ako ľudí, ktorí sa postavili represívnemu a skazenému režimu, snažiacemu sa ich umlčať.a zosilniť ich odkaz, uviedla Haleyová. Iránske protesty vykreslila ako otázku ľudských práv, ktorá môže prerásť do medzinárodného problému.vyhlásila.Rusko a Irán však ostro kritizovali, že USA zaťahujú najmocnejší orgán OSN do vnútroštátnej záležitosti.povedal ruský veľvyslanec Vasilij Nebenzia, ktorého krajina má blízke vzťahy s Iránom.Zástupcovia viacerých ďalších krajín v BR OSN, od Číny poRovníkovú Guineu, vyjadrili pochybnosti, či je táto rada správnym fórom pre túto otázku.Britský veľvyslanec Matthew Rycroft pred zasadnutím podporil v tomto smere USA, keď povedal, že je úlohou BR OSN posúdiť, či by sa takáto situácia mohla stať hrozbou pre mier a bezpečnosť vo svete.Francúzsky veľvyslanec Francois Delattre vyzval na opatrný prístup:zdôraznil.Irán zažíva od konca decembra vlnu protestov proti ekonomickej politike vlády, na ktorých však zaznievajú i politické požiadavky. Násilné zrážky si vyžiadali najmenej 21 mŕtvych a ďalšie stovky osôb zadržala polícia. Iránski predstavitelia tvrdia, že protesty utíchajú, pričom v posledných dňoch sa konali aj provládne demonštrácie.Iránsky generálny prokurátor Mohammad Džafar Montazerí vo štvrtok tvrdil, žedemonštrácií je predstaviteľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA). A iránsky veľvyslanec pri OSN Gholámalí Chošrú - ktorého krajina nie je členom BR OSN, avšak pozvali ju na piatkové zasadnutie - povedal, že protestyTrumpova vláda poprela, že by bola nejako zapletená do iránskych demonštrácií, s tým, že vypukli úplne spontánne. CIA sa k záležitosti odmietla vyjadriť.