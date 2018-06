USA obmedzujú čínskym oceliarňam trhy, firmy sa začali obzerať inam

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 9. júna (TASR) - Čínski oceliari sa začínajú obzerať po nových trhoch v Afrike a Južnej Amerike. Vývoz na trhy najväčších odberateľov v juhovýchodnej Ázii totiž v poslednom období klesol o dvojciferné hodnoty a navyše, pre najnovšie kroky Washingtonu môžu niektoré kľúčové ázijské trhy dovoz čínskej ocele úplne zastaviť.Situáciu pre Číňanov zhoršilo nedávne rozhodnutie Washingtonu uvaliť sankčné clá na Vietnam. Podľa amerických oceliarov totiž Čína obchádzala pôvodne zavedené antidumpingové clá dodávkou produktov cez tretie krajiny, najmä cez Vietnam. Ten je druhým najväčším exportným trhom pre čínsku oceľ a v reakcii na krok USA už vietnamská oceliarska asociácia dala najavo, že niektoré miestne oceliarne dovoz z Číny pravdepodobne zastavia, aby sa vyhli penalizácii zo strany Spojených štátov.povedal pre agentúru Reuters Chris Jackson, analytik z britskej poradenskej spoločnosti MEPS International. Americké clá na dovoz ocele zavedené voči väčšine krajín ešte v marci, totiž obmedzili možnosti aj pre ďalších vývozcov, ako napríklad Rusko, ktorí sa potom začali tlačiť na náhradné trhy, napríklad na trhy Južnej Kórey či Vietnamu. To sú jedny z kľúčových trhov pre čínsku oceľ. Situáciu Číňanom komplikujú aj clá na niektoré produkty zavedené vo viacerých krajinách tohto regiónu, okrem Vietnamu aj v Thajsku, Indonézii či Malajzii.povedal Staven Yue zo spoločnosti Hebei Huayang Pipeline, čínskeho vývozcu oceľových rúr.dodal.Južná Amerika a Afrika sa na exporte čínskej ocele podieľali v minulom roku spoločne 8 %. Na porovnanie, juhovýchodná Ázia sa na čínskom exporte ocele podieľala vlani 25 % a aj to je výrazný pokles oproti roku 2016, keď tento podiel predstavoval 45 %. Tento trend pokračuje ďalej, v 1. kvartáli tohto roka klesol vývoz ocele z Číny do juhovýchodnej Ázie medziročne približne o tretinu.Naopak, vývoz z Číny do niektorých krajín v Afrike a Južnej Amerike výrazne vzrástol. Na rozdiel od ázijských štátov sa totiž Číňania v Afrike a Južnej Amerike s antidumpingovými clami či inými obmedzujúcimi opatreniami pre svoju oceľ príliš nestretávajú.Vývoz do Nigérie, ktorá je najväčším africkým dovozcom čínskej ocele, vzrástol v 1. kvartáli medziročne o 15 % a vývoz do Alžírska, štvrtej najväčšej africkej ekonomiky, sa takmer strojnásobil. V rámci Južnej Ameriky vzrástol export do Brazílie zhruba o 40 % a napríklad do Bolívie sa zvýšil takmer 10-násobne. To bude podľa analytikov zvyšovať tlak na domácich producentov, ale aj vývozcov na tieto trhy z iných štátov, ako je napríklad Rusko.Ako uviedlo združenie čínskych producentov ocele a železa (CISA), vývoz ocele z Číny dosiahol minulý rok 75,4 milióna ton. Oproti roku 2015, keď vývoz predstavoval rekordných 112,4 milióna ton, to predstavuje výrazný pokles. Dôvodom sú zvýšené investície v Číne do infraštruktúry, vďaka čomu rastie dopyt na domácom trhu. Napriek tomu však CISA upozorňuje, že súčasný vývoj okolo exportu, najmä vplyv obchodných sporov medzi USA a Čínou nemožno podceňovať.Ak sa možnosti na export ocele zhoršia a vývoz klesne aj tento rok, veľký objem produktov budú chcieť čínske firmy umiestniť doma, uviedlo združenie CISA. To podľa neho ešte zhorší situáciu na čínskom trhu.