USA obnovili prijímanie utečencov z 11 vysoko rizikových krajín

Washington 30. januára (TASR) - Americká vláda v pondelok oznámila, že pokračuje v prijímaní utečencov z jedenástichkrajín. Zákaz nahradia prísnejšie kontroly osôb z týchto štátov, ako aj pravidelné preskúmanie a aktualizácia výberových kritérií, uviedlo podľa agentúry Reuters ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť.Prísnejšie previerky občanov 11 štátov majú podľa ministerky pre vnútornú bezpečnosť Kirstjen Nielsenovej zabezpečiť, aby nijakýnezneužil americký utečenecký program.povedala Nielsenová.V októbri sa skončila platnosť nariadenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré zaviedlo 120-dňový zákaz vstupu utečencov z celého sveta do Spojených štátov. Zákaz však zostal platiť pre utečencov z jedenástich krajín predstavujúcichpre národnú bezpečnosť USA.O ktoré štáty ide, stále nie je oficiálne známe. Podľa humanitárnych organizácií do tejto skupiny patria Egypt, Irán, Irak, Líbya, Mali, Severná Kórea, Somálsko, Južný Sudán, Sudán, Sýria a Jemen. Okrem Severnej Kórey sú to všetko krajiny s väčšinovým moslimským obyvateľstvom.V septembri minulého roka vláda USA stanovila hornú hranicu pre prijatých utečencov. Limit 45.000 osôb sa vzťahuje na fiškálny rok 2018, ktorý sa začal v októbri. Trumpov predchodca Barack Obama stanovil hornú hranicu pre fiškálny rok 2017 (začal sa v októbri 2016) na 110.000 osôb. V skutočnosti prišlo vo fiškálnom roku 2017 do USA iba 54.000 utečencov, čo bolo dôsledkom 120-dňového obmedzenia, ktoré v júni odobril Najvyšší súd.Paušálny zákaz prijímania utečencov bol súčasťou rozsiahlych cestovných obmedzení presadzovaných Trumpom, ktoré od jeho nástupu do funkcie pred vyše rokom permanentne zamestnávajú súdy na rôznych úrovniach. Tretia, najnovšia verzia jeho dekrétu však už neobsahuje ustanovenia týkajúce sa utečeneckého programu - utečenecká politika je od októbra riadená oddelene. Súčasťou dekrétu sú však rozsiahle zákazy pre rôzne skupiny cestujúcich zo šiestich prevažne moslimských štátov - Iránu, Jemenu, Líbye, Somálska, Sýrie a Čadu. Do USA sa okrem toho nedostanú občania Severnej Kórey a vládni predstavitelia z Venezuely. Konečné rozhodnutie o platnosti tohto dekrétu má v rukách Najvyšší súd USA.