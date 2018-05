USA obvinili bývalého šéfa Volkswagenu M. Winterkorna v emisnej kauze

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Berlín 4. mája (TASR) - Emisný škandál nemeckej automobilky Volkswagen neutícha, naopak, nabral nové rozmery. Najnovšie je dôvodom obvinenie bývalého šéfa firmy Martina Winterkorna v USA z účasti na podvodoch s emisnými testami.Winterkorn pôsobil vo funkcii výkonného riaditeľa Volkswagenu od januára 2007 takmer do konca septembra 2015. Z funkcie odstúpil, keď americká Agentúra na ochranu životného prostredia EPA zverejnila, že nemecká spoločnosť nainštalovala do naftových vozidiel v USA softvér, ktorý umožňoval maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Spoločnosť neskôr priznala, že vo svete jazdí približne 11 miliónov áut s problematickým softvérom, väčšinou v Európe.Od septembra 2015, keď škandál vypukol, obvinili USA v súvislosti s emisnou kauzou osem osôb, z nich dvaja obvinení priznali vinu a sedia vo väzení. Šiesti ďalší sa väzeniu vyhli tým, že neopustili územie Nemecka. Najnovšie súd v Detroite zverejnil dokumenty, v rámci ktorých USA obviňujú aj bývalého najvyššieho predstaviteľa automobilky. Obvinenia boli vznesené už v marci, súd v Detroite však informácie zverejnil až v týchto dňoch. Winterkorn je obvinený z podvodu a sprisahania. Okrem neho sú obvinení aj niektorí ďalší manažéri a zamestnanci VW.V prípade sprisahania čelí bývalý šéf Volkswagenu piatim rokom vo väzení a pokute 250.000 USD (208.472 eur). V prípade obvinení z podvodu zhruba 20 rokom vo väzení.Podľa prokuratúry v štáte Michigan Volkswagen oklamal americké regulačné úrady a podviedol amerických spotrebiteľov. Wintekorn sa však podľa všetkého postaveniu pred súd v USA vyhne. Washington je presvedčený, že sa stále nachádza v Nemecku a tamojšia ústava neumožňuje vydávať nemeckých občanov do iných krajín, ako sú krajiny Európskej únie. Okrem EÚ ich Nemecko môže vydať už len medzinárodnému súdu.Stále sa však môže postaviť pred súd v Nemecku. Prokuratúra v meste Braunschweig v januári minulého roka uviedla, že Winterkorn je jedným z 37 ľudí, ktorí sú vyšetrovaní v súvislosti s emisným škandálom. Podľa prokuratúry je Winterkorn vyšetrovaný pre podozrenie zo spáchania podvodu a poskytovania falošných údajov. Vyšetrovatelia totiž objavili informácie, podľa ktorých Winterkorn vedel o problematickom softvére oveľa skôr, ako to verejne tvrdil. Winterkorn to odmieta a v januári minulého roka pri vypočutí v nemeckom parlamente uviedol, že o probléme sa dozvedel len tesne predtým, než EPA o softvére informovala v polovici septembra 2015.Rovnaké podozrenie, že o podvode vedel podstatne skôr, majú však aj v USA. Podľa tamojších úradov Winterkorna o emisných podvodoch informovali už v máji 2014 a opakovane v júli 2015,(1 EUR = 1,1992 USD)