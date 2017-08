USA obvinili Irán z pašovania zbraní hnutiu Hizballáh v Libanone

Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 26. augusta (TASR) - Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová obvinila Irán z pašovania ilegálnych zbraní svojmu spojencovi, hnutiu Hizballáh v Libanone. Zároveň ostro skritizovala tamojšieho veliteľa mierových síl OSN Michaela Bearyho za to, že tieto aktivity prehliada, informovala dnes stanica Slobodná Európa.Beary tvrdenia Spojených štátov a Izraela, že Hizballáh v Libanone zhromažďuje arzenál, odmieta. OSN v tejto blízkovýchodnej krajine disponuje 10.500 členmi mierových zborov.vyhlásila v piatok Haleyová v newyorskom sídle Organizácie Spojených národov.Veľvyslankyňa taktiež vyhlásila, že mierová misia OSN v Libanone si vyžaduje zmeny.uviedla Haleyová. Irán ani Hizballáh na vyjadrenia americkej diplomatky bezprostredne nereagovali.Beary tento týždeň vyhlásil, že jeho jednotky nenašli žiadny dôkaz o ilegálnom presune zbraní do zmienenej oblasti. Rusko a Francúzsko, dvaja stáli členovia BR, presadzujú zachovanie aktuálneho stavu mierovej misie v Libanone.