USA obvinili sýrsku vládu z vývoja nových zbraní na chemické útoky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 2. februára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa obvinila vládu sýrskeho prezidenta Bašára Asada z výroby nových druhov zbraní, ktoré využíva na chemické útoky. Podľa Washingtonu to Damask robí napriek dohode z roku 2013, ktorou sa zaviazal k likvidácii svojho chemického zbrojného arzenálu.Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenia nemenovaných amerických predstaviteľov.Citované zdroje označili za "vysoko pravdepodobné", že si Asad aj po roku 2013 ponechal tajné zásoby chemických zbraní. Existujú tiež indície, že sýrsky režim naďalej disponuje v tejto oblasti aj určitými produkčnými kapacitami.Podľa amerických činiteľov však nič nenasvedčuje tomu, že by Asadova vláda vyrábala nové, smrtiacejšie chemikálie. Sýrska armáda naopak používa stále tie isté "osvedčené" látky, ako sú chlór a sarin, avšak omnoho sofistikovanejším spôsobom, čo sťažuje ich detekciu v teréne.Namiesto pôvodne využívaných, málo presných a ničivých barelových bômb, zhadzovaných z vrtuľníkov, začal Damask na chemické útoky používať muníciu odpaľovanú zo zeme, uvádzajú americkí predstavitelia citovaní agentúrou AP.Prezident Trump podľa nich v tejto súvislosti nevylučuje, že by mohol nariadiť ďalšiu vojenskú operáciu voči Asadovým silám, aby zamedzil ďalším chemickým útokom, alebo aby ich potrestal za tie doterajšie. Zdôrazňujú však, že Trumpova administratív dáva v tomto smere prednosť spolupráci s Ruskom, ktoré by mohlo Asada prinútiť k ukončeniu takýchto útokov.Spojené štáty tvrdia, že majú dostatok dôkazov a indícií o chemických útokoch v Sýrii na základe správ tajných služieb, vzoriek odobratých priamo v teréne tretími stranami alebo informácií zo sociálnych sietí a ďalších otvorených zdrojov.Asad, rovnako ako jeho hlavný zahraničný spojenec Rusko, správy o nasadzovaní chemických zbraní sýrskymi vládnymi silami popierajú.