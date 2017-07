USA odsúdili voľby vo Venezuele ako ďalší krok k diktatúre

Venezuelský prezident Nicolás Maduro ukazuje svoj hlasovací lístok počas hlasovania vo voľbách do ústavodarného zhromaždenia vo volebnej miestnosti v Caracase 30. júla 2017. Voľby do ústavodarného zhromaždenia, ktorého úlohou bude prepracovať venezuelskú ústavu z roku 1999, opozícia bojkotuje, takže všetkých 5500 kandidátov na obsadenie 545 kresiel sú podporovatelia vlády. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 31. júla (TASR) - Spojené štáty skritizovali v noci na dnes vládu Venezuely za to, že usporiadala voľby do vplyvného ústavodarného zhromaždenia, ktoré sústredí takmer všetku moc do rúk tamojšieho socialistického prezidenta Nicolása Madura a jeho podporovateľov.Podľa vyhlásenia amerického ministerstva zahraničných vecí bolo nedeľňajšie hlasovanie krokom k autoritárstvu a Spojené štáty budú. Zámerom je, reagoval Washington.Voľby do ústavodarného zhromaždenia, ktorého úlohou bude prepracovať venezuelskú ústavu z roku 1999, bojkotovala opozícia, takže všetkých 5500 kandidátov na obsadenie 545 kresiel boli podporovatelia vlády. Podľa vyhlásenia Národnej volebnej komisie účasť voličov dosiahla 41,53 percenta, čo je viac ako dvojnásobok oproti odhadom Madurových odporcov.Spojené štáty sa pripojili ku krajinám ako Argentína, Kanada, Kolumbia, Peru, Mexiko či Španielsko, ktoré deklarovali, že voľby vo Venezuele neuznajú. Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová vo svojom príspevku na Twitteri napísala, že tietosú pre Venezuelu "ďalším krokom k diktatúre".Washington tiež odsúdilPri protivládnych protestoch, ktoré trvajú vo Venezuele už štyri mesiace, zahynulo doteraz vyše 120 ľudí.