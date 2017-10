USA otestujú na Nemeckom pohári 29 hokejistov

Na archívnej snímke Mário Bližňák (Slovensko) a brankár Jimmy Howard (USA) Foto: TASR Foto: TASR





nominácia USA na Nemecký pohár:



brankári: Ryan Zapolski (Jokerit Helsinki, Fín./KHL), David Leggio (EHC Mníchov/Nem.), Brandon Maxwell (BK Mladá Boleslav/ČR)



obrancovia: Chad Billins (Linköping/Švéd.), Bobby Sanguinetti (Lugano/Švaj.), Tom Gilbert (Norimberg/Nem.), Ryan Gunderson (Brynäs/Švéd.), Noah Welch (Växjö/Švéd.), Jonathan Blum (Admiral Vladivostok, Rus./KHL), Matt Donovan (Frölunda/Švéd.), Mark Stuart (Mannheim/Nem.), Dylan Reese (HV71/Švéd.), Mike Lundin, Matt Gilroy (obaja Jokerit Helsinki, Fín./KHL)



útočníci: Garrett Roe (Zug/Švaj.), Robbie Earl (Biel/Švaj.), Ryan Lasch (Frölunda/Švéd.), Ryan Malone (Iowa Wild, USA/AHL), Drew Shore (ZSC Lions/Švaj.), Sean Backman (Berlín/Nem.), Broc Little (Davos/Švaj.), Dan Sexton (Neftechimik Nižnekamsk, Rus./KHL), Jim Slater (Fribourg/Švaj.), Brian Gionta (bez klubu), Brian O'Neill (Jokerit Helsinki, Fín./KHL), Andy Miele (Malmö/Švéd.), Chad Kolarik (Mannheim/Nem.), Mark Arcobello (Bern/Švaj.), Ryan Stoa (Spartak Moskva, Rus./KHL)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 19. októbra (TASR) - Hokejová federácia USA (USA Hockey) vo štvrtok oznámila nomináciu na blížiaci sa Nemecký pohár, na ktorom sa predstaví aj Slovensko.V kádri Američanov figuruje 29 hráčov, ktorí by mali tvoriť aj časť tímu pre zimné olympijské hry. Zámorská NHL totiž nedovolila svojim hokejistom reprezentovať v Pjongčangu. V nominácii figurujú bývalí útočníci profiligy Brian Gionta, Ryan Malone či Mark Arcobello i obrancovia Mark Stuart a Tom Gilbert. V bránke dostane šancu trojica pôsobiaca v Európe Ryan Zapolski, David Leggio a Brandon Maxwell.povedal generálny manažér reprezentácie Jim Johannson pre agentúru AP.USA sa na turnaji stretnú so Slovenskom, domácim výberom a olympijským tímom Ruska. Turnaj je na programe od 10.-12. novembra v Augsburgu.V nominácii je napríklad aj obranca Bobby Sanguinetti, ktorého si v roku 2006 vybral v 1. kole draftu New York Rangers, no v NHL odohral iba 45 duelov a teraz pôsobí vo švajčiarskom Lugane. "Je to pre mňa prvý krok v tomto procese. Je vzrušujúce byť na zozname pre ZOH. Samozrejme, nie je to to isté, ako keby tam boli hráči z NHL, no aj tak je to veľká česť," uviedol dvadsaťdeväťročný bek, ktorý ešte nikdy nereprezentoval v A-tíme.Johannson uviedol, že okrem hráčov z Európy majú na "radare" aj 12-15 hokejistov z AHL a asi 12 z univerzitnej NCAA.