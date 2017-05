USA plánujú podať žalobu na Fiat Chrysler

Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 18. mája (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti plánuje podať na automobilku Fiat Chrysler Automobiles (FCA) civilnú žalobu za nadmerné emisie jej dieselových vozidiel. Takýto krok plánuje urobiť už tento týždeň, a to v prípade, že v tejto veci nedôjde k dohode. Uviedli to pre agentúru Reuters dva zdroje oboznámené so situáciou.Americká agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) ešte v januári obvinila FCA, že využívala nelegálny softvér, ktorý počas bežnej prevádzky umožňuje produkovať vyššie emisie oxidov dusíka. Problém sa týkal približne 104.000 športovo-úžitkových vozidiel a pickupov predávaných v USA od roku 2014. Prípadná pokuta by podľa EPA mohla maximálne dosiahnuť 4,6 miliardy USD (4,14 miliardy eur). FCA však obvinenia odmietla a oznámila, že americké zákony neporušuje.V súčasnosti EPA a Kalifornská rada pre čistotu ovzdušia rokujú s automobilkou o emisiách, ako aj o tom, či povolia predaj nových dieselových modelov FCA. Podľa automobilky by preto bola žaloba v tejto chvília ak by k tomu došlo,