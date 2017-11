USA podnikli prvé vzdušné údery na Islamský štát v Somálsku

Najmenej 13 mŕtvych a vyše 16 zranených si v sobotu vyžiadal samovražedný bombový útok, ku ktorému došlo v hoteli v somálskej metropole Mogadišo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mogadišo 3. novembra (TASR) - Americké vojenské veliteľstvo pre Afriku informovalo o usmrtení "niekoľkých teroristov" po tom, ako Spojené štáty po prvý raz podnikli dva vzdušné útoky na bojovníkov Islamského štátu (IS) v Somálsku.Vo vyhlásení pre agentúru AP sa uvádza, že k útokom došlo v piatok skoro ráno na severovýchode Somálska v spolupráci so somálskou vládou. Miestni predstavitelia vzdušné údery potvrdili. Podľa jedného z nich mohli mať za cieľ vodcov IS v Somálsku.Bojovníci IS sa čoraz viac zhromažďujú v tejto krajine Afrického rohu, ktorú dlhodobo ohrozuje extrémistická skupina aš-Šabáb napojená na al-Káidu.Americká armáda tento rok vykonala viac ako desať útokov pomocou dronov voči extrémistom z aš-Šabábu po tom, ako administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa schválila zintenzívnenie boja proti tejto skupine. Somálska vláda pripisuje aš-Šabábu nedávny mimoriadne krvavý bombový útok v Mogadiše, pri ktorom zahynulo viac ako 350 ľudí.