USA podnikli varovný prelet bombardérov nad Kórejským polostrovom

Washington 30. júla (TASR) - Americké vzdušné sily uskutočnili dnes nad Kórejským polostrovom prelet dvoch nadzvukových bombardérov Boeing B-1B Lancer. Uviedli, že išlo o "priamu reakciu" na testy severokórejských medzikontinentálnych balistických rakiet.Bombardéry schopné niesť jadrové zbrane odštartovali z Andersenovej leteckej základne na tichomorskom ostrove Guam. Nad Kórejský polostrov sa dostali cez japonský vzdušný priestor.K bombardérom sa pridali stíhačky z Japonska a Južnej Kórey.uviedol veliteľ amerických vzdušných síl v Tichom oceáne Terrence O'Shaughnessy.zdôraznil O'Shaughnessy, ktorého citovala agentúra DPA.Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) svoju prvú medzikontinentálnu balistickú raketu otestovala 4. júla. Severokórejská štátna televízia v špeciálnom oznámení uviedla, že odpálenie rakety Hwasong-14 osobne pozoroval vodca KĽDR Kim Čong-un. Raketa podľa štátnej televízie dosiahla výšku 2802 kilometrov a kým zasiahla cieľ v Japonskom mori, preletela 933 kilometrov.Svoju druhú medzikontinentálnu balistickú raketu otestovala KĽDR 28. júla a vyhlásila, že celé pevninské USA sú na dostrel. Testu medzikontinentálnej rakety Hwasong-14 sa prizeral osobne severokórejský vodca Kim Čong-un, informovala tlačová agentúra KCNA. Raketa preletela 998 kilometrov za približne 47 minút, kým dopadla do Japonského mora a dosiahla maximálnu výšku 3724 kilometrov.Expert na raketové systémy Jeffrey Lewis z Middlebury Institute of International Studies at Monterey (MIIS) vo Vermonte tvrdí, že predbežné údaje získané z piatkového testu poukazujú na raketu s doletom približne 10.000 kilometrov, čo by stačilo na zasiahnutie cieľov ležiacich hlboko vo vnútrozemí USA. Pentagón podľa denníka The Washington Post varuje, že pri takomto vývoji by mohol Pchjongjang vyzbrojiť svoje medzikontinentálne strely jadrovými hlavicami do jedného roka.