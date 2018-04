USA pohrozili útokom v Sýrii a cena ropy vyskočila

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Londýn 11. apríla (TASR) - Cena ropy Brent v stredu vyskočila takmer na 72 USD (58,25 eura) za barel (159 litrov) a dostala sa najvyššie za viac než 3 roky. Dôvodom bola hrozba amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA v odvete na minulotýždňový chemický útok zaútočia raketami na Sýriu.Niektoré veľké aerolínie v stredu presmerovávali svoje lety, keď predtým Európska agentúra pre letovú prevádzku Eurocontrol varovala letecké spoločnosti pred letmi vo východnej oblasti Stredomoria z dôvodu potenciálnych útokov na Sýriu.Trump kritizoval Moskvu, že podporuje sýrskeho prezidenta Bašára Asada, a na Twitteri varoval Rusko, aby sa pripravilo na rakety, ktoré priletia do Sýrie.Cena ropy Brent v stredu po Trumpových vyjadreniach vyskočila takmer až na 72 USD za barel, čo bolo najviac od začiatku decembra 2014. Severomorská ropa neskôr prišla o časť ziskov a o 14.23 SELČ sa jej júnový kontrakt predával po 71,64 USD za barel. To bolo o 60 centov viac než v utorok (10. 4.) na konci obchodovania na londýnskej burze ICE. Americká ropa WTI s májovým kontraktom zdražela o 57 centov na 66,08 USD za barel.Cena zlata stúpla štvrtý deň po sebe, keďže investori sa zbavujú rizikovejších aktív, ako sú akcie, a vkladajú svoje prostriedky do bezpečných prístavov.Sýria síce nie je veľkým producentom ropy, ale akýkoľvek signál konfliktu v regióne vyvoláva strach z potenciálneho prerušenia dodávok z Blízkeho východu. Ďalším faktorom sú obavy, že USA môžu obnoviť sankcie proti Iránu.(1 EUR = 1,2361 USD)