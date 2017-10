USA: Polícia našla v izbe vraha z Las Vegas 12 upravených zbraní

Na nedatovanej snímke 64-ročný Stephan Paddock. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 4. októbra (TASR) - Americké úrady našli celkovo 47 strelných zbraní patriacich masovému vrahovi Stephenovi Paddockovi, ktorý v nedeľu v meste Las Vegas zastrelil na festivale country hudby 59 ľudí a ďalším viac ako 500 osobám spôsobil zranenia. Informovala o tom dnes agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie federálneho Úradu pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny (ATF).uviedla na tlačovej konferencii v Las Vegas predstaviteľka ATF Jill Snyderová. Jedným z miest, kde sa našlo 19 zbraní, bolo Paddockovo bydlisko v meste Mesquite vzdialenom približne 120 kilometrov od Las Vegas. Ďalších 23 rôznych zbraní sa našlo v izbe hotela Mandalay Bay v Las Vegas, z ktorej Paddock v nedeľu strieľal na účastníkov folkového festivalu. Zvyšných päť zbraní sa našlo na bližšie nešpecifikovanom mieste.Snyderová potvrdila, že 12 zo zbraní nájdených v Paddockovej izbe bolo vybavených mechanizmom meniacim samonabíjaciu zbraň na automatickú (tzv. bump stock), čo umožňuje zvýšenie rýchlosti streľby. Okrem toho sa na všetkých troch miestach našlo niekoľko tisíc kusov rozličnej munície a výbušniny, ktoré polícia našla aj v Paddockovom aute.Lasvegaský šerif Joseph Lombardo predtým uviedol, že Paddock sa na svoj čin dôkladne pripravil, pretože do svojho apartmánu v hoteli Mandalay Bay, z ktorého strieľal, ako aj pred jeho dvere nainštaloval kamery.Do Spojených štátov pricestovala medzičasom z Filipín aj Paddockova priateľka Marilou Danleyová, ktorú polícia v Las Vegas označila po streľbe za "záujmovú osobu". Paddock počas niekoľkých dní pred svojím činom previedol elektronicky na účet na Filipínach približne 100.000 dolárov.Agenti amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) majú podľa agentúry DPA v úmysle Danleyovú vypočuť, a to najmä v súvislosti s motívom Paddockovho konania, ktorý sa doposiaľ nepodarilo objasniť.Paddock (64) v nedeľu o 22.08 h miestneho času spustil z okna svojej izby na 32. poschodí hotela Mandalay Bay na rušnom bulvári Las Vegas Strip streľbu do návštevníkov festivalu country hudby. Na koncerte v blízkosti hotela bolo zhruba 22.000 ľudí. Paddock sa ešte pred príchodom špeciálneho komanda zastrelil. Jeho útok, ktorý trval deväť až 11 minút si vyžiadal 59 mŕtvych a 527 zranených.