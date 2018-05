USA poskytnú ďalšiu pomoc bojmi zničenému filipínskemu mestu Marawi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manila 3. mája (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok oznámili, že poskytnú dodatočnú pomoc vo výške 3,5 milióna dolárov pre juhofilipínske mesto Marawi, ktoré sa nachádza 800 kilometrov južne od filipínskej metropoly Manila a bolo vlani zničené počas päťmesačného obliehania ozbrojencami napojenými na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra DPA.Pomoc je zameraná na financovanie budovania prechodných obydlí, opravu infraštruktúry a psychosociálnu podporu pre miestne deti a ženy, uviedol americký veľvyslanec na Filipínach Sung Kim.Určená je aj pre 58.000 vysídlených obyvateľov Marawi a okolitých oblastí. USA tak prispeli na obnovu mesta celkovou sumou 26,4 milióna dolárov, dodal veľvyslanec.Počas obliehania stovkami militantov, ktoré trvalo od mája do októbra 2017, zahynulo v Marawi viac než 1200 ľudí a vyše 500.000 bolo nútených opustiť svoje domovy.Po bojoch zostalo mesto v ruinách, čo podnietilo filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho vyhlásiť na ostrove Mindanao stanné právo. Filipínsky Kongres vlani v decembri vyhovel Duterteho žiadosti a predĺžil platnosť stanného práva do 31. decembra 2018.