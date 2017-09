USA požadujú od OSN najtvrdšie diplomatické opatrenia voči KĽDR

Nikki Haleyová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 4. septembra (TASR) - Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová vyzvala dnes Bezpečnostnú radu svetovej organizácie, aby prijalavoči KĽDR po tom, ako Pchjongjang uskutočnil svoju najnovšiu jadrovú skúšku.uviedla Haleyová na mimoriadnom zasadnutí BR OSN v New Yorku.Veľvyslankyňa zároveň upozornila, že krajiny, ktoré prechovávajú so Severnou Kóreou obchodné styky, tak pomáhajú Pchjongjangu rozvíjať jeho jadrový program. Podľa spravodajskej stanice BBC Severná Kórea pripravuje ďalšie testy.Haleyová ďalej uviedla, že severokórejský vodca Kim Čong-un si svojimi činmivarovala americká diplomatka.Jej vyjadrenie prišlo po tom, ako prezident USA Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty by mohli zvažovať zastavenie obchodovania s každou krajinou, ktorá má obchodné styky s KĽDR.povedala Haleyová.Pchjongjang v nedeľu uskutočnil svoju šiestu jadrovú skúšku. Podzemný výbuch mal podľa odhadov silu 50 až 120 kiloton. Už úroveň 50 kiloton je približne trojnásobok deštrukčnej sily bomby, aká bola zhodená na Hirošimu.USA dajú do obehu návrh na novú rezolúciu BR OSN, o ktorej sa bude hlasovať na budúci pondelok, dodala Haleyová.Námestník generálneho tajomníka OSN Jeffrey Feltman na úvod dnešného mimoriadnej zasadania Bezpečnostnej rady vyhlásil, že kroky KĽDR destabilizujú globálnu bezpečnosť, a vyzval Pchjongjang, aby dodržiaval rezolúcie BR.dodal.Južná Kórea dnes uskutočnila pohotovostné vojenské cvičenie s ostrou muníciou, simulujúce útok na severokórejskú lokalitu jadrových skúšok. Pri hlavnom meste Soul budú rozmiestnené i ďalšie dva protiraketové systémy THAAD.