USA požiadajú Kubu o stiahnutie väčšiny jej diplomatov z Washingtonu

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 3. októbra (TASR) - Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa plánuje požiadať Kubu o zníženie počtu personálu na jej veľvyslanectve vo Washingtone o 60 percent. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov. Podľa nich rezort diplomacie oznámi toto rozhodnutie ešte dnes.Malo by sa tak stať po minulotýždňovom americkom kroku obmedziť počet personálu na veľvyslanectve v Havane o podobný počet. Išlo o reakciu na záhadné útoky na zdravie amerických vládnych zamestnancov na Kube.Cieľom najnovšieho kroku voči kubánskym diplomatom v USA nie je potrestanie Kuby, ale podľa predstaviteľov USA zabezpečenie toho, že obe krajiny budú mať v hlavných mestách podobný počet diplomatov. Kubánski diplomati nebudú oficiálne vyhostení, pokiaľ ich Havana odmietne poslať domov, uviedla AP.Najmenej 21 amerických diplomatov a ich rodiny začali postupne od konca vlaňajška trpieť rôznymi chorobnými príznakmi. Niektorým diagnostikovali mierne poškodenie mozgu, trvalú stratu sluchu či otras mozgu. Iní trpeli žalúdočnou nevoľnosťou, bolesťami hlavy a zvonením v ušiach, alebo sa nedokázali sústrediť či spomenúť si na bežné slovo. Podľa amerických vyšetrovateľov je možnosť, že išlo útoky na zdravie nejakým zvukovým prístrojom. AP v pondelok informovala, prvými a najviac postihnutými osobami boli americkí špióni pracujúci pod diplomatickým krytím.Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez minulý týždeň na návšteve Washingtonu trval na tom, že jeho vláda nemá nič spoločné s neobjasnenýmina zdravie amerických diplomatov. Minister šéfovi americkej diplomacie Rexovi Tillersonovi povedal, že Kuba stále nemá žiaden dôkaz, ktorý by vysvetľoval, čo sa stalo v Havane. Tillerson zdôraznil, že je povinnosťou Kuby chrániť diplomatov na svojej pôde, a to bez ohľadu na vinníka.