USA požiadali o hlasovanie o nových prísnych sankciách voči KĽDR

Sídlo OSN v New Yorku, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 9. septembra (TASR) - Spojené štáty požiadali, aby Bezpečnostná rada OSN v pondelok hlasovala o rezolúcii, ktorá by uvalila doteraz najtvrdšie sankcie voči Severnej Kórei. Informovala o tom dnes agentúra AP.Administratíva Donalda Trumpa zvolila ohľadom tejto rezolúcie úplne nový prístup, keď dala v utorok kolovať svoj návrh a hlasovanie vytýčila o šesť dní neskôr. Pri predchádzajúcich rezolúciách USA strávili týždne a niekedy aj mesiace diskutovaním o texte s Čínou a až potom ho predložili zvyšku Bezpečnostnej rady na hlasovanie.Viacerí diplomati uviedli, že požiadavka USA o urýchlené hlasovanie má za cieľ vyvinúť maximálny tlak na Čínu a odráža narastajúce obavy Washingtonu po najnovšom severokórejskom jadrovom teste, ktorý lídri KĽDR označili za skúšku vodíkovej bomby, a po nedávnom prelete balistickej strely ponad Japonsko.Nové sankcie voči Severnej Kórei obsahujú ropné embargo, zákaz vývozu textilu a najímania severokórejských pracovníkov do zahraničia a zmrazenie majetku vodcu Kim Čong-una. Taktiež navrhujú zakázať Kimovi cestovať do zahraničia.Americký návrh má v Bezpečnostnej rade OSN podporu Francúzska a Británie, ale môže ho zastaviť veto Číny a Ruska. Diplomati sa pod podmienkou anonymity vyjadrili, že všetkých 15 členov BR OSN diskutovalo o návrhu v piatok a Rusko aj Čína javili ochotu rokovať, dodáva agentúra AP.