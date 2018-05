USA pripravujú zoznam čínskych výrobkov, na ktoré bude platiť 25-% clo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 29. mája (TASR) - Plány amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúce sa ciel na dovoz z Číny sa začínajú postupne realizovať. A to aj napriek tomu, že Washington a Peking pred niekoľkými dňami oznámili, že dospeli k provizórnemu riešeniu obchodných sporov.USA do 15. júna zverejnia zoznam čínskych tovarov v celkovej hodnote 50 miliárd USD (43,26 miliardy eur), na ktoré bude platiť 25-% dovozné clo, uviedol v utorok Biely dom. Clo bude zavedenéSpojené štáty tiež budú pokračovať v spore proti Číne, ktorý vedú v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO).Delegácia USA, na ktorej čele bude minister obchodu Wilbur Ross, by mala v sobotu (2.6.) pricestovať do Číny. Návšteva by mala trvať do pondelka (4.6.) a bude ďalším kolom rokovaní medzi americkými a čínskymi predstaviteľmi o obchodných sporoch medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami.(1 EUR = 1,1558 USD)