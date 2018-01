USA prišli o drahú špionážnu družicu

Ilustračná snímka. Foto: SES Ilustračná snímka. Foto: SES

Washington 9. januára (TASR) - Americký špionážny satelit, ktorý v nedeľu vyniesla do vesmíru z Mysu Canaveral na Floride raketa spoločnosti SpaceX, nedosiahol obežnú dráhu a predpokladá sa, že bol zničený. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na dvoch nemenovaných vládnych predstaviteľov.Satelit, postavený spoločnosťou Northrop Grumman, sa podľa nich neoddelil od druhého stupňa rakety Falcon 9 a zrejme sa buď rozpadol, alebo dopadol do mora."Je odpísaný," povedal jeden z vládnych predstaviteľov.Denník Wall Street Journal (WSJ) v pondelok napísal, že o strate špionážnej družice s krycím menom Zuma boli informovaní aj zákonodarcovia v oboch komorách Kongresu.Odhaduje sa, že zničený satelit mohol mať hodnotu niekoľkých miliárd dolárov.Spoločnosť Northrop Grumman sa prostredníctvom svojho hovorcu odmietla pre WSJ k havárii vyjadriť. Podobne reagoval aj hovorca SpaceX.Na rozdiel od družice sa nosná raketa Falcon 9 vrátila v poriadku na Zem. Opätovné využitie rakiet je hlavným cieľom vedcov spoločnosti SpaceX, podľa ktorých to znižuje náklady na štart spustenie a umožňuje uskutočniť viac misií.Víkendový neúspech bol prvou misiou spoločnosti SpaceX, ktorú založil vynálezca, vizionár a úspešný podnikateľ Elon Musk, v roku 2018. Vlani v máji vyniesla raketa Falcon 9 na obežnú dráhu prvýkrát americký vojenský satelit.