USA rokujú so Soulom o revízii dohody o voľnom obchode

Soul 5. októbra (TASR) - Spojené štáty prelomili odpor Soulu proti revízii päť rokov starej dohode o zóne voľného obchodu.V stredu (4.10.) sa rokovacie tímy vo Washingtone zhodli na tom, že obe strany uznali nevyhnutnosť zmeniť dohodu v záujme zvýšenia jej výhodnosti pre oboch partnerov. Uvádza sa to v dnešnom vyhlásení juhokórejského ministerstva obchodu v Soule.Ako sa zmení obsah dohody, to zatiaľ nie je známe. Počas prvého kola rokovaní v auguste, Juhokórejčania odmietli americkú požiadavku revidovať dohodu. Navrhovali, aby sa najprv analyzovali základy obchodnej rovnováhy medzi oboma krajinami.Americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer poukazoval najmä na vysoký americký schodok s Kórejskou republikou.Prezident Donald Trump hovorí o tom, že Soulu prináša dohoda väčší zisk ako USA. To sa musí podľa neho v blízkej budúcnosti zmeniť.